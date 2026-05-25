Die Bahnen-Tournee findet beim RV 08 Dudenhofen wieder ihren würdigen Abschluss. Was ein Vorsitzender alles zu tun hat. Die einheimischen Fahrer hadern ein bisschen.

Eine, in jeglicher Hinsicht, heiße Sache war das traditionelle Pfingstmontag-Bahnrennen des RV Dudenhofen. Die Lokalmatadoren erfreuten sich an Zuschauern und Kindern. Der Vorsitzende hatte alle Hände voll zu tun. „Ich muss schnell an die Kasse. Der Kartenleser geht nicht“, war Jens Hartwig schon vor den ersten Rennen kurz angebunden.

Hier einen Sportler begrüßen, da schon die nächste Frage. Sind die Blumen für die Siegerehrung da? Seine Aufgabe? „Keine bestimmte, einfach schauen, dass alles läuft.“ Der Vereinsvorsitzende ist ständig unterwegs. Mal was Ernstes? „Paar Lappalien, aber sonst nichts, alles in Ordnung.“ Derweil laufen um die Mittagszeit schon die Rennen.

Gensheimer-Brüder

Der Sportliche Leiter Andreas Gensheimer ( Offenbach) arbeitet mit elf Kommissären. Sein Bruder Markus Gensheimer, Geschäftsführer beim RV Offenbach, steht in der prallen Sonne an einer Kurve im Innenraum der Bahn. „So um halb vier wollen wir mal wechseln“, so Gensheimer. Er gibt den Aufpasser, hält über ein Funkgerät Kontakt zum Kampfgericht.

Halten sich alle an die Regeln? „Zwischen der roten und der schwarzen Linie am unteren Ende der Bahn ist der Sprint-Korridor. Dort darf man im Sprint nicht reinfahren, wenn man dadurch einen anderen behindert. Wenn doch, wird halt bestraft.“ Und wie? „Das kann sich steigern, Verwarnung, Geldstrafe oder Abzug der Punkte, die man einfährt. Über die Gewichtung des Verstoßes entscheidet dann das Kampfgericht“, erklärt Gensheimer, in dessen Entscheidungsgewalt ein Ereignis steht, was er am liebsten gar nicht sieht.

Sturz im Scratch

Gibt es einen Sturz, entscheidet er über Neutralisation oder sofortigen Rennabbruch. „Da muss man eben abwägen, wo und wie viele es sind. Klar, wenn die halbe Bahn vollliegt und viele verwickelt sind, wird sofort abgebrochen“, so Gensheimer, der im Scratch der Frauen gleich einen solchen sieht. Nichts Schlimmes, es geht weiter.

Im Innenraum besetzen die Sportler jeden Pavillon, 30 Grad im Schatten, im Infield noch wärmer. Lara-Sophie Jäger vom Veranstalter beendete ihren Auftritt, Platz 14 im Sprint. „Das war jetzt nicht mein bester Tag. Ich habe gemerkt, dass die Energie nach den paar Tagen einfach raus ist. Ich bin aber stolz, dass ich durchgezogen habe. Es wird auch wieder besser“, so die 22-Jährige, die an den anderen Wettkampftagen der Tournee zwei fünfte und einen achten Rang im Keirin belegte.

Ziegler zufrieden

Ihr Trainer beim Bahnradteam Rheinland-Pfalz, Frank Ziegler, sah es nicht ganz so negativ: „Ziel für dieses Jahr war, wieder Anschluss zu finden. Das hat sie geschafft.“ In drei Wochen stehen die Europameisterschaften der Unter-23-Jährigen in Cottbus an: „Sie ist im Keirin jetzt gute Rennen gefahren, die ihr sicher Auftrieb geben werden.“

Weitaus positiver zeigte sich Jäger von der Wettkampfstätte an sich, ihrer Heimpiste, nein, begeistert: „Auf der Bahn, auf der man trainiert, ist es sowieso was Besonderes. Dann sieht man aber so viele Leute, die ich bisher kennenlernen durfte. Der Sprecher animiert, die Zuschauer und vor allem die Kinder feuern dich an. Das geht wirklich unter die Haut.“ Zwischen ihren Läufen: Ausruhen? Sie berichtet etwas anderes, als sich erst mal auf den Liegestuhl zu setzen. „Gleich auf die Rolle, um das Laktat aus den Beinen zu fahren, dann aber wirklich ausruhen, den Körper mit Kohlehydraten auffüllen, viel trinken.“

Salmon platt

Mit Martin Salmon haderte das sportliche Aushängeschild des Vereins mit seinen Leistungen. Er fuhr in der Tournee dreimal aufs Treppchen, zeigte mit Rang zwei in Oberhausen ein starkes Madison. Auf seiner Heimbahn war die Luft raus. Neunter im Scratch, 14. im Ausscheidungsfahren. Im Zweier-Mannschaftsfahren belegte er mit seinem Partner Tom Lehmeier aus Berlin die achte Stelle.

„Mit der Tournee generell bin ich, gerade in dem Feld, sehr zufrieden. Schade, dass es beim Heimrennen nicht lief. Es war richtig heiß heute und ich von den sechs Tagen einfach platt“, so Salmon, der vom Pfingstmontag dennoch schwärmt: „Es ist einfach Heimrennen, einfach geil, der beste Tag im Jahr. Wie viele Leute hier sind, was ihnen dieser Tag hier bedeutet. Cool, dass es so ein Event gibt, und jeder im Dorf weiß, hier ist was.“

Das nächste Bahnrennen veranstaltet der RV Dudenhofen Ende August mit dem Sprint-Grand-Prix.