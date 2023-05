Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mehrere Radsport-Varianten werden die Zuschauer am Pfingstmontag in Dudenhofen erleben, am Schlusstag der international besetzten Bahnen-Tournee 2023. Zum Programm der Männer und Frauen gehört auch Keirin.

Miriam Welte, Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes und Ehrenmitglied des ausrichtenden Radsport-Vereins, kennt dieses auch als „Kampfsprint“ gefahrene Keirin sehr gut. 2014