Das Tauben- und Taubenkot-Problem am Speyerer Bahnhof soll der Vergangenheit angehören – das hofft die Deutsche Bahn AG, die in den vergangenen Tagen die sogenannte Taubenvergrämung nachgebessert hat. Diese sei mit dünnen Gitterdraht-Netzen an den Dachträgern vervollständigt und an den Fenstern im Bereich Treppenabgang neu hergestellt worden, so eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage. „Im kompletten Bereich des Hausbahnsteiges Gleis 1 ist diese nun umgesetzt. Das Bahnhofsmanagement beobachtet die Situation weiter und steuert bedarfsweise nach.“ Auch Gleis 2, an dem solche Gitter zeitweise fehlten, ist inzwischen ausgestattet. Auf Gleis 1 hatte es in seit Monaten größer werdende Lücken gegeben, sodass sich immer mehr Tauben Nistplätze angelegt hatten.