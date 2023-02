Ein Gasleck im Kiefernweg in Speyer-Nord hat Feuerwehr und Stadtwerke (SWS) am Montag bis in die späten Abendstunden beschäftigt. Wie die SWS auf Anfrage mitteilen, waren Tiefbauarbeit im Zusammenhang mit der Erneuerung von Versorgungsleitungen Ursache des Einsatzes. Demnach hatte ein Baggerfahrer ein altes Aufschweiß-Ventil eines Hausanschlusses beschädigt. Dieser sei zwar nicht mehr am Netz gewesen, dennoch sei auch die aktive Hauptgasleitung in Mitleidenschaft gezogen worden. Links und rechts der Schadensstelle mussten laut SWS Baugruben geöffnet werden, um Absperrblasen zu setzen. Die nachfolgenden Haushalte wurden mit einer Überbrückung notversorgt. Dadurch seien alle Kunden bis auf die Anwohner des betroffenen Grundstücks ununterbrochen mit Gas versorgt worden, betonen die SWS. Nach diesen Arbeiten habe die Schadensstelle gefahrlos geöffnet werden können. Die Feuerwehr, die den Bereich abgesperrt und mit Messgeräten überwacht hatte, gab gegen 19.30 Uhr die Gebäude für die Anwohner wieder frei. Das defekte Rohrteil aus den Hauptleitung wurde von den Mitarbeitern der SWS entfernt und mit einem neuen Rohrstück verbunden. Die betroffene Hauptleitung wird spätestens in drei Wochen außer Betrieb genommen, kündigen die SWS an. Danach fließt das Erdgas nur noch durch die neue Leitung, die gerade verlegt wird. Beendet war der Einsatz demnach gegen 21.30 Uhr. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten bezeichnen die SWS als vorbildlich.