Die SG Speyer-Römerberg hat an ihrem vierten Spieltag ein 6:2 gegen die erste Auswahl des FK Mardi Bellheim erzielt und steht damit an dritter Stelle in der Tabelle der Verbandsliga.

In den Eingangsdoppeln überzeugten vor allem Louisa Schellenberg und Katharina Bühren im Damendoppel gegen das eingespielte Team aus Bellheim, Elke Mildenberger und Anne Braun. Die SG holte mit 21:5 souverän Satz eins. Im zweiten Abschnitt stellten die Gäste ihr Spiel um und holten diesen mit 20:22. Am Ende war es cleveren Finten Schellenbergs und der Konstanz Bührens zu verdanken, dass die SG mit 21:10 das Damendoppel einfuhr. Im zweiten Herrendoppel gewannen Dirk Zenker und Clifford Griessel den ersten Satz mit 21:16 und drehten nach 0:8-Rückstand noch den zweiten (21:16). Matthias Beck und Martin Flörchinger gaben ihr Spiel mit 0:2 (20:22, 10:21) ab. Beck zeigte einen starken Auftritt im ersten Einzel (21:16, 21:9), während Flörchinger nach verlorenem ersten Satz (22:24) die Partie umbog (21:10, 21:17). Schellenberg unterlag der erfahrenen Mildenberger 0:2 (10:21, 10:21). Den Schlusspunkt zum 6:2-Sieg setzten Griessel und Bühren im Mixed (21:15, 21:17).