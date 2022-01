Der ASV Waldsee, die höchstklassige Mannschaft der Region, hat seine Auswahl aus der Rheinhessen-Pfalz-Liga zurückgezogen. Das bestätigte der Waldseer Sportwart Daniel Büchel der RHEINPFALZ auf Anfrage. Der Grund dafür sei die aktuelle Pandemie-Lage. Dabei erfolgte innerhalb des Teams ein Sinneswandel.

Noch vor zwei Wochen habe sich der ASV in einer Spielerversammlung dafür ausgesprochen, weiterzumachen. teilte Büchel mit. Doch nun habe sich die Situation verschärft. Das Risiko sei aus familiären und beruflichen Erwägungen ein, zwei Spielern zu groß.

Spielführer zuversichtlich

Damit steht Waldsee zunächst einmal als Absteiger fest. Doch Büchel zeigte sich zuversichtlich, auch in der nächsten Saison in gleicher Aufstellung in der Liga anzutreten. Interesse sei hinterlegt.

Der Mannschaftsführer: „Die Entscheidung trifft nun aber der Verband.“ Werde die Runde abgebrochen, zähle das Ergebnis nach der Hinserie, informierte der Sportwart. Da belegte der ASV, 2020 aufgestiegen, einen sicheren Mittelfeldplatz.