Sorgen des Speyerer Einzelhandels aus dem frühen 20. Jahrhundert sind aktuell geblieben.

Was haben die Speyerer Einzelhändler aufgeatmet, als 2021 die Salierbrücke nach fast dreijähriger Sanierung wieder für den Verkehr freigegeben worden war! Die Kundschaft aus Baden, die über die Rheinquerung anreist, hat sich zum wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Das hat sich schon vor 85 Jahren abgezeichnet.

„Der Weg über den Rhein“ war ein Zeitungsbericht in der „NSZ-Rheinfront“ von 1938 überschrieben. Wenige Tage vor der Einweihung der Salierbrücke am 3. April wurde demnach in einem Treffen der Wirtschaftsgruppe „angeregt, mit der in Aussicht stehenden Eröffnung der neuen Rheinbrücke den Verkehr aus den badischen Nachbarorten wieder mehr nach hier zu ziehen“. Er sei in der Zeit der französischen Besatzung durch „Abschnürung der Kreishauptstadt“ verloren gegangen. Vorerst sollten pro Tag zwei Wagen der Reichspost ab Altlußheim über die Brücke in die Domstadt fahren.

Lichtreklame erwünscht

Ein weiterer Aspekt aus dem Artikel ist aktuell geblieben. Dort heißt es: „Zum diesjährigen Weihnachtsfest soll die Werbung durch Lichtreklame gesteigert werden.“ Und: „Der einheimischen Geschäftswelt Aufschwung versprechen auch die von der Stadt am Altpörtel angebrachten beiderseitigen Lichtkonturen.“ Im Jahr 2023 weist die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ darauf hin, dass sich die wegen der Energiemangellage gedimmte Stadtbeleuchtung negativ auf die Geschäfte auswirke. Wer 1938 die Beleuchtung bezahlte, bleibt in der nationalsozialistischen Zeitung unklar: Es werde „ein Rundschreiben an die in Betracht kommenden Geschäftsinhaber ergehen“.

Nicht mehr zu Eigen macht sich der heutige Handel eine andere Forderung von vor 85 Jahren, die erwähnt war: Frühjahrs- und Herbstmesse auf jeweils drei Tage zu verkürzen.