Der TSC Grün-Gold Speyer hat zum Auftakt der TBW Trophy bei Astoria Karlsruhe überzeugt.

In der Hauptgruppe II C Latein erreichten Andreas Hoffmann/Milena Keller Platz fünf unter 14 Paaren. In der Hauptgruppe C stellten sie sich anschließend einem großen Starterfeld als Elfe unter 18 Duos. Im Standard freute sich das Ehepaar Matthias und Corinna Wittemann über den Sieg der Senioren I D.

Till und Barbara Schulz starteten doppelt: In der Hauptgruppe II C erreichten sie die Ränge drei und fünf. Ein besonderer Erfolg gelang Uli Kunz/Saskia Morcinczyk. Als Fünfte der Hauptgruppe II B sicherten sie sich den Aufstieg und starteten sofort in der A-Klasse. Ebenfalls mehrfach traten Patrick Hoffmann/Stefanie Wesch an. In der Senioren I A sowie in der Hauptgruppe II A landeten sie jeweils auf Position zwei.

Wieder Wittemanns

Am Sonntag triumphierten die Wittemanns erneut. „Das Publikum trug zu einer großartigen Atmosphäre bei, und dies war eine bereichernde Erfahrung, die viel Spaß gemacht hat,“ so Corinna Wittemann. Schulz/Schulz belegten nochmals die vierte Stelle. Einen besonders erfolgreichen Sonntag erlebten erneut Hoffmann/Wesch als Sieger der Senioren I A und Dritte der Hauptgruppe II A.

Kunz/Morcinczyk zogen in zwei weitere Finals ein. In der Hauptgruppe II D Latein tanzten Marc Warnecke/Katharina Vogt auf Platz zwei und verpassten in der anschließenden Hauptgruppe als Siebte von 17 Paaren denkbar knapp den Einzug ins Finale.