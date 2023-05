Nach der Corona-bedingten dreijährigen Pause ist es wieder so weit: Am Muttertag, 14. Mai, 15 Uhr, findet die Traditionsveranstaltung des Dombauvereins „Baden schaut über den Rhein“ statt. Sie zeigt, dass der Dom zu Speyer für die Menschen in der Region „die“ Kathedrale in der Metropolregion Rhein-Neckar ist.Seit 2003 organisiert Udo Heidt für den Dombauverein Speyer jedes Jahr dieses Konzert. Wenn dann unterschiedliche Chöre, Musikerinnen und Musiker den Kaiser- und Mariendom mit ihren Stimmen und dem Klang ihrer Instrumente erfüllen, reichen erfahrungsgemäß die Sitzplätze im Dom nicht aus.

In diesem Jahr sind es über 400 Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Tropf, 15 Chorstücke unterschiedlicher Art zur Aufführung bringen. Trompete, Posaune, Flöten, Percussion, E-Piano und die Domorgel, die traditionell von Holger Becker gespielt wird, versprechen ein einmaliges Klangerlebnis.

Die Chorgemeinschaft Tropf ist die größte Chorgemeinschaft im Chorverband Bruchsal. Bereits zum vierten Mal bereiten sich die Chöre der Liederhalle Karlsdorf, Eintracht Bad Langenbrücken, Sängerbund Wiesental, Fidelia Oberhausen und des Frohsinn Neudorf auf das Konzert im Dom vor. Geplant war diese Veranstaltung zum 40-jährigen Bestehen der Chorgemeinschaft 2021, aber die Pandemie machte auch den Tropf-Chören einen Strich durch die Rechnung.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, der Dombauverein bittet seine Gäste um eine großzügige Spende, denn es handelt sich um ein Benefizkonzert für den Dom zu Speyer. Die Spenden werden für den Bauunterhalt des UNESCO-Welterbes eingesetzt. Über die bisherigen Veranstaltungen kam seit 2003 eine Spendensumme von rund 80.000 Euro zusammen.