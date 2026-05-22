Vier Tage nach der Freibad-Eröffnung kommt auf das Speyerer Bademaxx gleich ein heißes und verlängertes Wochenende zu. Kein Problem, betont dessen Team: „Wir sind gerüstet.“

Welche Besucherzahlen werden am Wochenende erwartet?

Waren die Besucherzahlen im Freibad seit Saisonstart am Dienstag noch jeweils dreistellig, so werden sie zumindest am Sonntag und Montag in den vierstelligen Bereich klettern – da sind sich Claudia Zimmermann, Teamleiterin an der Bademaxx-Kasse, und Schwimmmeister-Schichtführer Pascal Riemer einig. „Am Samstag wird es mehr, danach wird es knackig“, so Zimmermann. „Es werden 30 Grad erwartet, ab dieser magischen Grenze herrscht viel Betrieb auf der Liegewiese“, sagt Riemer. Das Hallen- und Freibad in der Geibstraße verzeichnet seit Jahren steigenden Zuspruch mit dem Rekord von 385.360 Gästen im Jahr 2025. Dieses Jahr könnte es noch höher gehen, erwartet Stefan Müller, Betriebsleiter mit 44 Jahren Erfahrung in den Bädern der Stadtwerke Speyer (SWS).

Kann das zu Kapazitätsproblemen führen?

Nein, betont Müller. „Wir sind da, um für hohe Besucherzahlen zu sorgen“, sagt er über sein Team. Das Bademaxx habe dafür die Kapazität auf 5,3 Hektar im Süden der Stadt. Neben den Becken im Freien werden auch die in der Halle sowie die Sauna gut gefüllt sein, ist er überzeugt. Die Wiesen sind gemäht, die weiteren Vorbereitungen getroffen und die Dienstpläne gefüllt. Die SWS haben das Kassenpersonal in dieser Saison aufgestockt und können eine zusätzliche Kasse bedienen. Für das Wochenende werden vor allem Familien auch beim aufwendigeren Kauf von Saisonkarten erwartet, für die an der Hallenbad-Kasse genügend Zeit bleibe. Etwas Geduld müsse dennoch mitgebracht werden, so Zimmermann: Von 10 bis 16 Uhr werde die Schlange am Einlass wohl nicht abreißen, zumal es beim ersten Besuch teils am Kartenlesegerät etwas länger dauere. Auch ein Sicherheitsdienst ist seit Freitag im Einsatz – wie ganzjährig an Tagen mit viel Betrieb. Das Gastro-Personal vom „Maximilian“ steht laut Müller an zwei Verkaufsstellen bereit. Es werden keinerlei Probleme erwartet. „Unsere Kundschaft ist richtig nett“, nennt die seit 2007 im Bademaxx tätige Zimmermann einen wesentlichen Grund dafür.

Wie wird für einen sicheren Badebetrieb gesorgt?

„Ruhig und gelassen“, sagt Riemer und meint damit das Auftreten der Schwimmmeister. Sollte es Verfehlungen geben, werde darauf im persönlichen Gespräch eingegangen. Die Trillerpfeife habe am Beckenrand seit Jahrzehnten ausgedient. Eine zentrale Aufgabe der Schwimmmeister sei inzwischen, die Kinder im Becken im Blick zu behalten und sie in den Schatten zu schicken, wenn sie sich in der Zeit verschätzten. Betriebsleiter Müller nennt als Erfolgsrezept des Bademaxx neben guter Planung die Erfahrung und Kontinuität im Team. „Wir machen das nicht in der ersten Saison.“ Er könne für die 28 Festangestellten und elf Aushilfen sagen: „Wir verstehen unsere Kunden, das ist unser großer Vorteil.“ Die Leitung verstehe wiederum das Personal, das sehe er als wichtige Basis für die Kontinuität an der Kasse, im Beckendienst und in der Reinigung. Der jetzige Azubi werde übernommen, neuer Nachwuchs gesucht, betont der für die Ausbildung zuständige Riemer. Alle seien gerüstet für das erste Wochenende mit viel Betrieb. „Wir wissen, wann wir uns personell verstärken müssen“, betont Müller.

Was gibt es Neues in dieser Saison?

Neben Reparaturen im 19 Jahre alten Bad, die ständig laufen und im Betrieb nicht auffallen sollen, wurde laut Müller in die Einrichtung investiert. Für den Sauna-Bereich wurden 40 neue Liegen des Modells „Eva“ beschafft, für das Freibad 80. 40 weitere aus dem bisherigen Bestand kämen jetzt auf der Terrasse zum Einsatz. Die wichtigste Ergänzung beim Spielangebot für Kinder könne allerdings erst in einer Woche freigegeben werden: Bei der neuen 30-Meter-Seilbahn müssen die Beton-Fundamente noch einige Tage aushärten.

Welche Tipps haben die Stadtwerke für Besucher?

„Saisonkarten gleich am Anfang kaufen, dann ist der Preisvorteil noch größer“, rät Kassen-Chefin Zimmermann. „Wer früher kommt, kann den Tag entspannter starten“, ergänzen die SWS. „Vormittags oder gegen Abend kann es entspannter sein.“ Das Bademaxx ist derzeit von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei der Ausrüstung gelte, Sonnenschutz und Getränke sowie bei längeren Aufenthalten und im Fall drohender Wartezeiten am Bistro auch Zwischenmahlzeiten nicht zu vergessen. Wer es etwas ruhiger haben wolle und nicht berufstätig sei, könne seinen Bademaxx-Besuch auch auf die Tage ab Dienstag verschieben, für die ebenfalls Badewetter vorhergesagt sei. Der allgemeine Appell: „Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis klappt das Miteinander am besten.“