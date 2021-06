Freitag, 25. Juni, ist der erste Tag, an dem im Bademaxx wieder Sauna-Besuche möglich sind. Für das Freibad, das nach dem Corona-bedingten Lockdown seit 14 Tagen wieder geöffnet ist, zog Betreiber Stadtwerke auf Anfrage eine Zwischenbilanz. Als deutlich stärkerer der beiden Zeiträume, für eine beschränkte Besucheranzahl Tickets erwerben kann, habe sich demnach der spätere erwiesen. An den Öffnungstagen von 11. bis 23. Juni seien zwischen 8 und 12 Uhr in der Summe 3585 Personen in die Becken gestiegen, zwischen 13.30 und 19.30 Uhr seien es 6071 gewesen. Die Nachmittagstermine waren laut Stadtwerke von 12. bis 21. Juni mit 500 Personen in der gleichzeitigen Nutzung jeweils ausgebucht. „Am Dienstag und Mittwoch kamen witterungsbedingt vor- und nachmittags weniger Besucher“, so Firmensprecherin Sonja Daum.

Bisher gebe es mit den Badegästen auch bei der Einhaltung der Sicherheitsregeln nur wenige Probleme, berichtet Daum. Zusätzliches Sicherheitspersonal wie andernorts habe deshalb noch nicht geordert werden müssen. Aktuell sei jeweils eine Sicherheitskraft für den Kassenbereich gebucht. Freitags bis sonntags komme eine weitere für das Gelände hinzu. „Bei guter Witterung und in den Ferien soll die Anzahl auch unter der Woche auf zwei Personen aufgestockt werden“, erläutert Daum. Bereits vor der Pandemie sei an Tagen mit viel Betrieb Unterstützung gebucht worden. In der ebenfalls wegen Corona verkürzten Freibad-Saison 2020 hätten die Werke mit vier Personen Security begonnen und dann auf zwei Personen reduziert. Die Besucher seien rücksichtsvoll und hätten sich an das neue Einlasssystem mit Online-Tickets gewöhnt.