Am Mittwoch, 15. April, bleiben die Stadtwerke Speyer, das Sport- und Erlebnisbad bademaxx sowie der Abfallwirtschaftshof wegen einer Mitarbeiterveranstaltung geschlossen. Der Bereitschaftsdienst ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung aber im Einsatz. Die Abfallsammlung von Mittwoch (gelbe Gebiete) wird auf Donnerstag verschoben, die von Donnerstag (blaue Gebiete) findet am Freitag statt.

Weiter teilt die Stadtverwaltung mit, dass am Dienstag, 21. April, wegen der diesjährigen Personalversammlung die Verwaltungsdienststellen der Stadt ab 12 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen sind. Von der Schließung betroffen sind auch die Bürgerbüros in der Maximilian- und der Industriestraße (einschließlich Führerscheinstelle und Kfz-Zulassung). Ebenfalls geschlossen bleiben am Nachmittag das Standesamt, das Stadtarchiv, die Volkshochschule und die Stadtbibliothek in der Villa Ecarius sowie die Tourist-Information. Der Abfallwirtschaftshof der Entsorgungsbetriebe Speyer in der Franz-Kirrmeier-Straße ist an dem Tag wie gewohnt erreichbar.