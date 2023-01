289.052 Besucher von Hallenbad, Freibad und Sauna hat Betreiber Stadtwerke im Jahr 2022 im Bademaxx gezählt. Das sind circa 15 Prozent weniger als in einem durchschnittlichen Jahr, das Stadtwerke-Sprecherin Sonja Daum mit 340.000 Besuchern ansetzt. Das Freibad lag im abgelaufenen Jahr mit 72.639 Besucher sogar leicht über dem langjährigen Mittel von 70.000. „Gelitten“ haben dagegen Hallenbad und Sauna. In der Halle waren es – Vereine und Schulen eingerechnet – 189.974 Besucher, rund 30.000 weniger als in einem Durchschnittsjahr. In den Saunen gab es mit 26.439 sogar nur gut die Hälfte der Besucher „normaler“ Jahre. Das hat laut Stadtwerke vor allem mit der zeitweisen Schließung zu tun, um Energie einzusparen. Rekord-Besuchsjahr im Bademaxx war 2018 mit 368.079 Personen.