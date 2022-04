Wenn das Wetter warm genug ist, will das Freibad Bademaxx die neue Saison am 20. Mai einläuten. Das hat Sonja Daum, Sprecherin der Stadtwerke Speyer, am Freitag mitgeteilt. Sollte es am geplanten Termin noch zu kalt sein, peilt das Freibad den 26. Mai als Eröffnungstag an. Der Zeitpunkt für die Öffnung sei bewusst später als sonst gewählt, „um den Erdgasverbrauch für die Warmwasserbereitung“ zu reduzieren. Hintergrund seien mögliche Lieferengpässe von russischem Erdgas in Folge des Ukraine-Kriegs. Daum hat ebenfalls angekündigt, dass die Wassertemperaturen im Schwimmer- und Freizeitbecken des Freibads um 2 Grad von 26 auf 24 Grad abgesenkt werden, um weitere Energie einsparen zu können. Daum rechnet durch die Absenkung bei einer angenommenen Freibad-Saison von 100 Tagen mit etwa 110.000 Kilowattstunden Einsparungen. Die Temperaturen in den Kleinkinderbecken sowie im Hallenbad sollen konstant bleiben. Auch in den Saunakabinen sind derzeit keine Änderungen geplant. Außerdem soll das alte Preissystem von vor der Corona-Pandemie wieder gelten. Gäste können auch die Saisonkarte wieder erwerben. Auch zu den alten Öffnungszeiten, wie sie vor der Pandemie gegolten haben, will das Bad zurückkehren. Bis auf das Einhalten eines Abstands von 1,5 Metern zu anderen Personen gelten im bademaxx seit 3. April keine Corona-Regeln mehr.