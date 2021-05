Der genaue Tag steht noch nicht fest: Die Vorgabe der Landesregierung, dass bei einer Corona-Inzidenz unter 100 ab 2. Juni die Freibäder öffnen dürfen, hat einen Beschluss der Stadtwerke Speyer (SWS) in Sachen Bademaxx ermöglicht. „Wir planen, das Freibad in der zweiten Juniwoche zu öffnen“, so Sprecherin Sonja Daum auf Anfrage. Der genaue Termin hänge noch an der Infektionslage, an den Vorgaben des Landes zum Hygienekonzept und am Wetter.

Das Konzept des Landes stehe bisher aus. Es sei erforderlich, um Fragen etwa zur Kontakterfassung per Luca-App, zu einer möglichen Testpflicht und zur Anzahl der zulässigen Besucher zu klären. Danach stehe noch die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt an. Nur wenn alle Faktoren zusammenspielten, könnte auch einige Tage früher geöffnet werden.

Gespräche stehen aus

Generell wollen die SWS die bewährten Hygiene- und Sicherheitskonzepte aus dem Vorjahr nutzen und gegebenenfalls an neue Vorgaben anpassen. Daum: „Gespräche zwischen der Landesregierung und der Landesgruppe des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), in der circa 70 rheinland-pfälzische Badbetreiber vertreten sind, finden dazu diese Woche statt.“ Klar sei schon, dass wieder in zwei Zeitspannen geöffnet werde, um mehr Schwimmer zulassen zu können: vormittags von 8 bis 12.30 Uhr, nachmittags von 13.30 bis 19.30 Uhr.