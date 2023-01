Die Stadtwerke Speyer (SWS), Betreiber des Bademaxx, verlängern die Öffnungstage der Sauna um den Montag. Ab dem 9. Januar haben Frauen von 10 bis 22 Uhr wieder die Möglichkeit, separat zu saunieren. „Der Montag war bereits vor der Energiekrise den Damen vorbehalten“, so Sonja Daum, Sprecherin der SWS. Das neue Angebot solle auch die anderen Sauna-Tage entlasten. Nach wie vor gelten aufgrund der Energiekrise Einschränkungen im Bademaxx: Raum- und Beckentemperaturen im Hallenbad sind um etwa ein Grad reduziert, die Sauna ist nur tageweise geöffnet. „Gerade zwischen den Jahren lag die Besucherzahl täglich bei bis zu 300, was für die Größe unserer Saunalandschaft sehr viel ist“, sagt Daum. Auch aus wirtschaftlichen und personellen Gründen sei es für die SWS gut, einen weiteren Tag anzuhängen: „Die Preise in der Sauna und in der Badelandschaft bleiben zum Jahreswechsel bis auf Weiteres stabil.“

Das Hallenbad ist zu regulären Zeiten geöffnet. Dort bietet das Bademaxx-Team 2023 neue Kurse und Aktionen an. Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren können ab Dienstag, 10. Januar, 13 Uhr, online über shop.bademaxx.de gebucht werden. Die beiden Kurse beginnen ab 6. Februar. Schwimmkurse für Babys sind ab Ende Januar buchbar. Auch Kindergeburtstage können wieder im Bad gefeiert werden. Ab Samstag, 7. Januar, startet das Angebot „Wasser-Spiel-Spaß“ mit vielen Aktionen für die jungen Badegäste (von 14 bis 16 Uhr, vierzehntägig). Infos im Netz unter www.bademaxx.de oder telefonisch unter 06232 6251500.