Die Hitzetage haben dem Speyerer Freizeitbad „Bademaxx“ nach Mitteilung von Betreiber Stadtwerke (SWS) Rekordbesuche beschert. Mit 12.697 Gästen zwischen Fronleichnam und Sonntag hätten die Zahlen fast an die Zeiten vor der Corona-Pandemie herangereicht. Die SWS sprechen von einer höheren Frequenz an Gästen aus der Region, weil sie im Bademaxx bisher verkürzte Badezeiten oder Schließtage vermeiden könnten.

Für das Mitarbeiterteam bringe der Ansturm große Herausforderungen mit sich. Die SWS hätten das Sicherheitspersonal aufgestockt. Weitere Mitarbeiter würden gesucht. „Wir haben am Wochenende alle Mitarbeitenden gebraucht für die Beckenaufsicht und konnten daher keine Aufgüsse in der Sauna anbieten“, so SWS-Sprecherin Sonja Daum. Interessierte etwa aus Vereinen, die das Team unterstützen wollten, könnten sich melden (bademaxx@stadtwerke-speyer.de, Telefon 06232 625-1710). Bademaxx-Leiter Ralf Lang weist auf die Aufsichtspflicht der Eltern hin, die im Hochbetrieb besonders wichtig sei.

Fast 4000 Besucher an einem Tag

Seit der Eröffnung der Freibad-Saison am 20. Mai haben laut SWS rund 40.000 Personen das Bademaxx im Frei- und Hallenbad genutzt. Höchstwert seien die 3809 Gäste am Samstag gewesen. Die Sauna sei auch an Hitzetagen gefragt: An die 400 Personen hätten sie an den vier Tagen ab Fronleichnam besucht.