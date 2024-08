Zum einen verwandle sich das Freibad am Freitag, 23. August von 14 bis 18 Uhr „in ein buntes Animationsprogramm für Groß und Klein“. Das auf Bäder-Events spezialisierte Team des Unternehmens Zephyrus bringe Spielaktionen zu Land und im Wasser mit und lade die ganze Familie zum Mitmachen ein. Das Disco-Team aus der Nähe von Bielefeld war schon häufiger im Bademaxx zu Gast, heißt es in der Mitteilung. Angekündigt sind Seifenblasen-Spaß, riesige Aufblastiere und witzige Schwimmutensilien genauso wie Pedalo-Rennen, Rasen-Ski, Wasserteppich-Laufen, Tauziehen, Hula-Hoop und Wettpaddeln. Zudem lege ein DJ Chart- und Sommerhits auf.

Einen Tag später gastiert laut Ankündigung der „Hoffe-Express“im Freibad. Am 24. und 25. August, von 10 bis 17 Uhr, bringe das Fan-Mobil von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim zahlreiche Spielmodule mit in die Geibstraße. Der zwölf Meter lange Truck toure bereits seit zehn Jahren durch die Metropolregion Rhein-Neckar. An Stationen wie einer Torwand, einem Tischkicker, einer Anlage, die die Schussgeschwindigkeit misst, sowie mit verschiedenen Buzzerspielen können Besucher demnach ihre Ballfertigkeit und Reaktionsschnelligkeit testen. An beiden Tage sei der normale Eintrittspreis zu zahlen.