Die Stadtwerke Speyer (SWS) kündigen ein neues Aufgusskonzept für den Saunabereich ihres Sport- und Erlebnisbades Bademaxx an. „Künftig sollen den Gästen zwei Aufgussintensitäten eine bewusste Wahl zwischen harmonischen und intensiveren Aufgüssen ermöglichen“, teilt das Unternehmen mit. Der Betreiber des Sport- und Erlebnisbades Bademaxx informiert auch darüber, dass die Sauna für weitere drei Jahre das Siegel „SaunaPremium“ tragen darf. Der Qualitätsausschuss des Deutschen Sauna-Bundes habe die Zertifizierung erneuert, berichten die Stadtwerke.