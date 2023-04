Im Speyer Sport- und Erlebnisbad Bademaxx hebt Betreiber Stadtwerke (SWS) nach eigenen Angaben die letzte Einsparmaßnahme auf: Das Ausschwimmbecken öffnet am Samstag, 22. April, erstmals wieder. Aufgrund der noch kühlen Nachttemperaturen und den Einschränkungen durch die Energiekrise war das Außenbecken laut SWS bislang nicht in Betrieb genommen worden. Die Wassertemperatur betrage nun 30 Grad. „Im Hallenbad sind die Raum- und Beckentemperaturen bereits seit Mitte Februar wieder auf Vor-Krisen-Niveau angehoben worden“, so die SWS. Sie sind mit den Einsparungen zufrieden: Seit Juni 2022 seien im Bademaxx durch diverse Maßnahmen 2,2 Millionen Kilowattstunden Erdgas eingespart werden. Das entspreche umgerechnet dem Jahresverbrauch von 122 Einfamilienhäusern.

„Die monatlichen Einsparungen liegen im Durchschnitt bei über 40 Prozent“, so das Unternehmen, das inzwischen auch einen möglichen Eröffnungstermin für sein Freibad nennt: Donnerstag, 18. Mai, der Feiertag Christi Himmelfahrt. Witterungsabhängig sei auch ein früherer oder späterer Termin denkbar.