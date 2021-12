Darf ich rein? Muss ich einen 2G-Nachweis vorzeigen? Muss ich mich zusätzlich testen lassen? Die neuen Corona-Regeln haben seit Samstag bei den Kunden vieler Speyerer Betriebe für Verwirrung gesorgt. So auch beim Bademaxx, wo Betreiber Stadtwerke (SWS) sehr kurzfristig umsteuern musste.

Erst am späten Freitagabend seien die SWS vom Land über die Regeln in Kenntis gesetzt worden, so Sprecherin Sonja Daum. „Direkt am Samstagmorgen haben wir angepasst.“ Dann erst sei klar gewesen, dass nur die Hälfte der sonst üblichen Besucherhöchstzahl – im Hallenbad 220 Personen, in der Sauna 70 Personen – auf einmal hineindürfe. Weitere dürften erst dann eintreten, wenn andere Gäste das Bad verlassen. Außerdem sei klar geworden, dass die Auffrischungsimpfung ausreiche, um den 2G-plus-Status zu erfüllen.

„Wir haben viele Anfragen“, so SWS-Sprecherin Daum. Sie berichtetn von Wartezeiten, aber insgesamt verständnisvollen Gästen. Viele seien schon „geboostert“. „Überwiegend sagten die Gäste, dass sie es schätzen, dass ordentlich kontrolliert wird. So würden sie sich sicherer fühlen“, berichtet Daum. Die Besucheranzahl habe sich gegenüber dem Wochenende zuvor, als die Regeln noch weniger streng waren, halbiert. Dennoch seien es mehr gewesen als erwartet. Am Samstag seien es 188 Personen im Hallenbad und 43 in der Sauna gewesen, am Sonntag 184 im Hallenbad und 60 in der Sauna. Die Kapazitätsgrenze sei also nie erreicht worden.