Seit gut einer Woche geht Benjamin Liebenow den Holzbindern im Sport- und Freizeitbad Bademaxx auf den Leim. Leichte Risse haben sich gebildet. Badbetreiber Stadtwerke Speyer (SWS) beruhigen: Das sei eine Verschleißerscheinung, die durch den fehlenden Badebetrieb und das abgelassene Beckenwasser im Inneren begünstigt worden sei. Die coronabedingte Schließung des Hallenbades nutzen die Stadtwerke nun zur Sanierung.

Liebenow arbeitet nach Angaben der SWS für die Bauhof H. GmbH in der Nähe von Weimar. Er besitzt die Leimgenehmigung für die Holzbinder. „Das Zertifikat ist personengebunden“, merkt er in einer Mitteilung der Werke an. Das erkläre, weshalb nur wenige Unternehmen den Service anbieten können. Von etwa 18 im Bundesgebiet spricht Liebenow.

„Alle vier bis fünf Jahre muss an den Bindern laut Vorgabe der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz eine Sichtkontrolle durch einen Prüfstatiker durchgeführt werden“, erklärt Ralf Lang, Bereichsleiter bei den Stadtwerken Speyer. Bei der aktuellen Prüfung seien leichte Risse festgestellt worden. Die SWS haben nun nach eigener Mitteilung die Chance genutz, Gerüste im Bademaxx – wo derzeit kein Wasser in den Becken ist –, um eine sogenannte handnahe Begutachtung vorzunehmen.

Hallenbad und Sauna geschlossen

Die Risse werden von Liebenow in Länge und Tiefe gemessen, nummeriert, dokumentiert und schließlich mit Zwei-Komponenten-Harz geschlossen. Insgesamt 19 Doppelbinder, die eine Fläche von etwa 2000 Quadratmetern überspannen, sind nach Angaben der Stadtwerke in Augenschein genommen worden.

Das Bademaxx besteht mittlerweile im 13. Jahr und wird in Regeljahren von durchschnittlich 350.000 Gästen besucht. In diesem Jahr öffnete das Bad wegen der Corona-Pandemie erst am 25. Juni. Für Badegäste gelten Hygienebestimmungen, unter anderem ist der Zugang zum Freibad nur mit einem zuvor erworbenen Online-Ticket möglich. Hallenbad und Sauna bleiben laut SWS bis auf Weiteres geschlossen.