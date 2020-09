Freibad-Fans haben in Speyer noch wenige Tage, um sich ins kühle Nass zu stürzen: Ab Montag, 7. September, ist die Saison vorbei. Ganz außer Betrieb soll das Bademaxx trotz Corona-Pandemie jedoch nicht bleiben: Ab Montag, 28. September, öffnen Hallenbad und Sauna – unter Hygieneauflagen.

Diese Entscheidung habe der Aufsichtsrat des Bademaxx-Betreibers Stadtwerke in seiner Sitzung am Montag getroffen, teilte SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring am Mittwoch bei einem Pressegespräch mit. Dazu sei ein Hygienekonzept ausgearbeitet worden, das sich in wesentlichen Punkten an den bisher geltenden Corona-Richtlinien für das Freibad orientiert. „Es wird bei der Öffnung nach wie vor zwei Zeitspannen geben“, erläuterte SWS-Bereichsleiter Ralf Lang. Das Bademaxx wird von Montag bis Samstag von 10 bis 15.30 Uhr sowie 16.30 bis 22 Uhr und an Sonntagen von 9 bis 14 und von 15 bis 20 Uhr geöffnet sein. Montags sei die zweite und samstags die erste Zeitspanne den Vereinen und Kursen vorbehalten, so Lang.

Der Besucherzustrom wird begrenzt: Das Hallenbad dürfen 100 Gäste gleichzeitig nutzen, im Saunabereich sind 70 erlaubt. „In der Sauna werden wir im Liegebereich und in den Saunen selbst Abstände einführen“, kündigte Lang an. Die Hygienerichtlinien geben zudem vor, dass nur Saunen über 60 Grad Celsius betrieben werden dürfen. Das bedeute auch: „Das Dampfbad bleibt aus, unser Bio-Bad fahren wir auf über 60 Grad hoch, und auf Aufgüsse und Wedeln wird verzichtet.“

Einbahn-Regelung bleibt

Darüber hinaus würden im Bademaxx Hygienestationen aufgestellt, Gegenverkehr und Ansammlungen sollen vermieden werden. „Das ist in den Duschen ein Problem, deshalb werden wir jede zweite Dusche schließen“, sagte Lang. Beim Schwimmen gelte die bisherige Einbahn-Regelung.

Die Stadtwerke wollen zudem am Online-Ticket-System festhalten. Das heißt, Badegäste müssen nach wie vor ihre Zutrittskarten vorab über das Internet kaufen. Personen, die keine Möglichkeit dazu haben, können künftig auch bargeldlos Tickets im Kundenbüro der SWS in der Industriestraße erwerben, so Bühring. Im Hallenbad sollen Einheitspreise pro Zeitspanne von 5 Euro (ermäßigt 4 Euro) gelten, in der Sauna 16 Euro. Kinder bis fünf Jahre sind frei. Wertkarten und Gutscheine können weiterhin nicht als Zahlungsmittel eingesetzt werden, bleiben aber gültig, erklärte Bühring. „Sie sind nicht mit unserem neuen Kassensystem kompatibel.“

Höhere Kosten, sinkende Erlöse

Die Corona-bedingt verkürzte Freibad-Saison ging mit einer geringeren Besucheranzahl – 28.000 Badegäste, ein Jahr zuvor waren es 150.175 –, höheren Kosten und sinkenden Erlösen einher, sagte Bühring. Die SWS rechnen laut ihrem Geschäftsführer nun mit einem Verlust von 2,6 Millionen Euro für das Jahr 2020 – rund 800.000 Euro höher als im Wirtschaftsplan prognostiziert. Die Öffnung des Freibads in Pandemie-Zeiten sei „keine Selbstverständlichkeit“ gewesen, betonte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) als Vorsitzende des Aufsichtsrats. In anderen Kommunen hätten Träger ihre Bäder nicht geöffnet, so Seiler, die sich bei SWS-Mitarbeitern, Badegästen und den Aufsichtsratsmitgliedern bedankte.