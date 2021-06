Das Hallenbad des Speyerer „Bademaxx“ soll nach der Öffnung, die laut Perspektivplan des Landes Rheinland-Pfalz frühestens ab Freitag, 18. Juni, in Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 möglich ist, zunächst ausschließlich für Schulen und den Schwimmunterricht von Kindern zur Verfügung stehen. Das teilte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Donnerstagabend im Stadtrat mit. Hintergrund war eine Anfrage ihrer Parteikollegen, die auf die Corona-bedingte Schließung der Bäder und den damit ausgefallenen Schwimmunterricht für viele Kinder aufmerksam machte. Das könnte „gerade in Speyer mit dem Rhein und seinen Badeseen dramtaische Konsequenzen nach sich ziehen“, heißt es in der Anfrage. Auch Seiler sah in puncto Schwimmunterricht „eklatanten Nachholbedarf“ und erklärte, dass das Schulamt bereits alle Schulen angeschrieben habe, um den Bedarf nach zusätzlichen Schwimmzeiten zu ermitteln. Den Hinweis von Johannes Gottwald (SPD), dass in Ludwigshafen eine vom Land geförderte Lehrperson sich ausschließlich um den Schwimmunterricht an Schulen kümmere, wolle Seiler aufnehmen und für die Domstadt prüfen.