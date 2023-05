Das Freibad im Bademaxx wird am Donnerstag, 18. Mai, eröffnet. Wie die Stadtwerke Speyer (SWS) als Betreiber informieren, sollen die Becken wieder wie vor der Energiekrise beheizt werden. Bereits am Montag, 15. Mai, beginnt der Verkauf von Karten für die Freibad-Saison. Laut Mitteilung bleiben die Eintrittspreise stabil. Erwachsene können damit für 100 Euro (ermäßigt 45 Euro) bis Anfang September jeden Tag im Bademaxx schwimmen und entspannen. Mietschränke für 20 Euro (plus 20 Euro Pfand) können ebenfalls ab Montag gebucht werden. Erhältlich sind die Saisonkarten zu den Öffnungszeiten (montags bis samstags, 10 bis 22 Uhr, sonn- und feiertags, 10 bis 20 Uhr, Frühschwimmen dienstags und donnerstags, 6.30 bis 8 Uhr) an der Kasse im Hallenbad.