Der diesjährige Schließtermin für das Bademaxx-Freibad in der Geibstraße steht noch nicht fest. Laut Betreiber Stadtwerke soll die Entscheidung Ende dieser Woche fallen. Im vergangenen Jahr war kurzfristig entschieden worden, den geplanten Schließtermin wegen des anhaltend guten Wetters von 3. auf 10. September zu verschieben. „Wir rechnen in den nächsten Tagen noch mit einigen Gästen, da die Witterung warm bleiben soll“, informiert nun Stadtwerke-Sprecherin Sonja Daum auf Anfrage.

Für einen Kinder-Aktionstag am Samstag, 21. September, 13 bis 18 Uhr, mit vergünstigten Eintrittspreisen werde davon ausgegangen, dass dieser nur im ganzjährig geöffneten Bademaxx-Hallenbad stattfindet.

Das vergangene Wochenende brachte bei gutem Wetter gute Zahlen für das Schwimmbad mit sich: Am Freitag mit Poolparty wurden Daum zufolge 2001 Gäste gezählt, am Samstag 2713 Gäste und am Sonntag 863 Gäste. Bisheriger Spitzentag 2024 war der Samstag, 20. Juli, mit 4499 Besuchern. Wie der „durchschnittliche“ Juli werde auch der August 2024 über den Besucherzahlen des Vorjahres liegen, berichtet Daum. Bis Sonntag wurden in diesem Monat schon 43.022 Wasserfreunde gezählt (2023: 34.262 im gesamten Monat). Den August-Spitzenwert in der Bademaxx-Historie hat der Betreiber 2012 mit 55.426 Gästen verzeichnet.