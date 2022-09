Es war zumindest eine halbwegs normale Saison, die in dieser Woche im Bademaxx-Freibad der Stadtwerke (SWS) zu Ende gegangen ist. Die Besucherzahlen haben die Werte der vergangenen beiden Jahre mit pandemiebedingten Einschränkungen deutlich hinter sich gelassen.

Gut 28.000 Besucher im Jahr 2020 und 31.417 an den Freibad-Tagen 2021 konnten kein Vergleich sein. Die damaligen Beschränkungen auf 500 beziehungsweise 700 Besucher in eingeschränkten Öffnungsphasen galten in diesem Jahr nicht mehr. Es wurden an den 108 Öffnungstagen zwischen 20. Mai und 4. September 129.433 Besucher gezählt, teilt SWS-Sprecherin Sonja Daum auf Anfrage mit. Zum Vergleich: Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 162.197 Besucher gewesen. „Eher durchschnittlich“ sei der 2022er-Wert für normale Jahre, so Daum. Die SWS seien angesichts der Vorgeschichte aber zufrieden.

Die Besucherzahlen beziehen sich jeweils auf die gemeinsam zugänglichen Bereiche Frei- und Hallenbad. In der Halle hatte es wegen der Energiekrise teilweise verkürzte Öffnungszeiten gegeben, die Saunen sind seit Wochen komplett geschlossen. Auch das wirke sich auf die Besucherzahlen aus, betont Daum. Auf ein ganzes Jahr gesehen, besuchten im Durchschnitt rund 300.000 Personen Hallen- und Freibad sowie 50.000 Gäste die Sauna. Dass die Schwitzkabinen nun nicht befeuert werden, werde sich auch auf das Ergebnis auswirken: „Bäder sind generell defizitär, der Wellnessbereich trägt positiv zum Ergebnis bei.“

Energiekrise wirkt sich aus

Der Hallenbad-Betrieb läuft seit 2. September ohne Einschränkungen – von der Absenkung der Wassertemperatur um ein Grad aus Energiespargründen abgesehen. Für das Schwimmerbecken bedeute das 27 statt 28 Grad, erklärt Daum. Der kommunale Versorgungsbetrieb als Badbetreiber beobachte die politischen Debatten zur Energiekrise genau. Der Betrieb stehe täglich auf dem Prüfstand. Derzeit seien keine Änderungen geplant, so Daum: Die Sauna bleibe geschlossen, das Hallenbad geöffnet.