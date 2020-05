Es gibt noch keinen Eröffnungstermin für das Speyerer „Bademaxx“-Freizeitbad. Betreiber Stadtwerke ist aber zuversichtlich, noch in dieser Woche einen nennen zu können, teilt Sprecherin Sonja Daum auf Anfrage mit. In Rheinland-Pfalz dürfen Freibäder frühestens am 27. Mai und Hallenbäder ab 10. Juni öffnen. Die Stadtwerke haben beides, müssen nun aber zunächst die Auflagen des Landes in das Hygiene- und Betriebskonzept des Bademaxx einarbeiten. „Absehbar ist, dass es Mindestabstandregeln und eine Begrenzung der Personenanzahl geben wird“, so Daum. Auch ein Online-Ticketsystem mit Buchungstag, Angabe der persönlichen Daten und Verweildauer sei beschlossene Sache.