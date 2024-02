Wer kann am schnellsten rutschen? Diese Frage wird am kommenden Samstag, 24. Februar, im Bademaxx in der Geibstraße beantwortet. Von 13 bis 17 Uhr findet dort nach Angaben vom Betreiber Stadtwerke Speyer gemeinsam mit dem Deutschen Rennrutsch Verband die Speyerer Rutschmeisterschaft in verschiedenen Altersgruppen statt. Anschließend ist Siegerehrung Die Anmeldung sei direkt vor Ort möglich. Es müsse nur der Badeeintritt bezahlt werden. Ob der Streckenrekord für die 65 Meter lange Röhre geknackt wird? Er liegt laut Internetseite des Verbands bei 8,41 Sekunden und stammt aus dem Jahr 2018.