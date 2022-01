Ein Maskenverweigerer hat laut Polizei am Samstag, 19.30 Uhr, im Bademaxx in der Geibstraße einen 31-jährigen Angestellten des Schwimmbads verletzt. Der ebenfalls 31-jährige Badegast habe beim Verlassen eines Schwimmbades keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Er sei nach der Aufforderung des Mitarbeiters, eine Maske aufzusetzen, diesen körperlich angegangen und habe ihm leichte Verletzungen am Kopf zugefügt. „Da er zudem eine 55-Jährige aus Böhl-Iggelheim beleidigte, wurde gegen den Mann aus Speyer neben Ermittlungen wegen Körperverletzung auch ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet“, berichten die Beamten.