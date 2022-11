Endlich wieder Plätzchen backen! In der Backstube des Kinderschutzbunds auf dem Weihnachtsmarkt herrscht Hochbetrieb. Die Grundidee des Angebots, dass Kinder dort Geschenke mit eigener Hand fertigen und Eltern derweil im Einzelhandel einkaufen, war am verkaufsoffenen Sonntag besonders passend – wenn auch nicht für alle.

Pausen gibt es keine am Sonntagnachmittag in der Kinderbackstube. Unentwegt wird Teig ausgerollt, werden Plätzchen ausgestochen und Bleche in den Ofen geschoben. Gerade kommen Leonie (9) und Benedikt (5) aus Mutterstadt zur Tür herein. Hände waschen, weißes Bäckershirt übergezogen, schon sind die Kinder bereit für die Weihnachtsbäckerei. Für 4 Euro pro Kind kann das Vergnügen beginnen.

Mutter Sabrina Behrend und Großmutter Ursula Konrad richten sich vor dem Fenster der Kinderbackstube ein, das Mobiltelefon ist auf die kleinen Bäcker gerichtet. Einkaufen oder Kaffee trinken sind für die beiden Erwachsenen in dieser Phase keine Optionen. „Ich bleibe lieber hier“, berichtet Behrend. „Es macht Spaß dabei zuzuschauen, wie viel Freude die Kinder haben“, betont sie. Zudem sei es ihr zu heikel, aus dem Sichtfeld ihres Nachwuchses zu geraten. „Kinder geraten schnell in Panik, wenn sie die Mama nicht mehr sehen“, weiß die Mutter. Wie lange sie in der Backstube bleiben, ist unklar. „Wenn sie fertig sind, sind sie fertig“, erklärt die Oma, die den Ablauf aus früheren Jahren kennt. Leonie hat schon vor Pandemie-Ausbruch beim Kinderschutzbund gebacken, Benedikt ist zum ersten Mal dabei. Völlig vertieft verziert er Sterne, Herzen, Tannenbäumchen und Kometen.

Handwerkliche Fortschritte

Alle Plätze in der Backstube sind besetzt. Vor dem Fenster fotografieren Eltern ihre Kinder und erfreuen sich an deren handwerklichen Fortschritten. Niemand verlässt die Kinderbackstube, bevor das Gebäck fertig ist. „Zugucken statt konsumieren“, überlegt sich eine Mutter als Motto des Adventnachmittags.

Auf dem Weihnachtsmarkt stehen die Besucher dicht gedrängt an Glühwein- und Bratwurst-Ständen. In Richtung Altpörtel lichten sich die Reihen etwas. Nicht nur die Budenbetreiber sind zufrieden, sondern auch der stationäre Handel: „Viele sind in Kauflaune“, berichtet Einzelhandelsvorsitzender Thomas Armbrust von einem weit besseren Verlauf als beim vergangenen verkaufsoffenen Sonntag. „Gutes Durchkommen durch die Innenstadt fördert das Kaufverhalten“, ist er überzeugt. Den Weihnachtsmarkt sieht Armbrust nach wie vor als Magneten für Einheimische und Touristen. Seine Tagesbilanz: „Durchaus zufrieden.“

„Gegessen wird zu Hause“

In der Kinderbackstube duftet es köstlich nach Weihnachten. Noch fünf Minuten, dann sind Leonies und Benedikts Plätzchen fertig gebacken. Eine Helferin füllt das Backwerk in zwei Tüten. „Gegessen wird zu Hause“, erklärt der Fünfjährige und zieht seinen Anorak zu. Längst sind neue Kinder da. Pausen sind in der Backstube keine in Sicht.