Der Theologe und Musikwissenschaftler Meinrad Walter war zu einem Studientag zu Bachs Passionen in Speyer und gab dort den Teilnehmern eine große Fülle an Infos und Denkanstößen. Einen davon greifen wir hier auf.

Bei dem Studientag im Priesterseminar zeigte der Bach-Kenner Meinrad Walter, der fundierte Bücher zu den Passionen verfasst hat, den Teilnehmern auch zwei Gemälde, in denen er Grundzüge der Theologie der beiden Vertonungen der Leidensgeschichte vorgebildet sieht. Wie eng man die Beziehung zwischen Bildender Kunst und barocker Musik auch ansetzen mag, klar ist, dass Bach beide Bilder kannte und dass sie einer geistlichen Sphäre entstammen, in der auch er verortet war. Das rechte Bild aus der Stadtkirche in Weimar – in ihr wurden Bachs älteste Söhne Wilhelm Friedemann und Carl Philipp Emanuel getauft – zeigt mehr als eine Kreuzigungsszene. Links ist schon der Auferstandene als Sieger über den Tod ins Bild gesetzt. In vielen Details werden Altes und Neues Testament aufeinander bezogen. Vor allem wird Jesu ganz konkret als das unschuldige Lamm Gottes gezeigt. Genau diese Deutung bestimmt den monumentalen Eröffnungschor der Matthäus-Passion.

„Herr, unser Herrscher“

Das Bild links hing lange in der Nikolaikirche in Leipzig (heute gehört es zur Sammlung des Museums der Bildenden Künste dort). Es zeigt die Dreifaltigkeit mit Jesus als Schmerzensmann, von Gottvater auf dem Gnadenthron getragen und den Geist in Gestalt der Taube. Man kann den Eröffnungschor der Johannes-Passion „Herr, unser Herrscher“ als eine Reflexion dieser Vorstellung verstehen: Gottvater im Bassfundament, den Geist in den Achteln der Streicher und den auch in der Niedrigkeit verherrlichten Sohn in den schmerzlichen Fügungen der Holzbläser.