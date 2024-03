Zwischen Karfreitag und Ostern, zwischen Tod und Auferstehung: Gedanken zur Johannes-Passion von Bach, ihrer Musik und Theologie . Was dies Werk mit der Brockes-Passion zu tun hat – und was es mit Bachs Kantate 31 zum Osterfest verbindet.

Der Aufführungen der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach sind in der vorösterlichen Zeit in der Regel viele. In diesem Jahr waren es noch mehr, weil der 300. Geburtstag dieses Werks gefeiert wurde, das in der Nachmittagsvesper am Karfreitag, 7. April 1724, erstmals in der Leipziger Nikolaikirche erklang. Es war damals eingerahmt durch alte Chorsätze und Kirchenchoräle und unterbrochen durch eine etwa einstündige Predigt.

Es war die erste 300-Jahrfeier eines der großen geistlichen Vokalwerke von Bach, wenn man mal vom Magnificat absieht, dass seinen 300. Geburtstag schon 2023 hatte – und um Grunde die vorletzte. In zehn Jahren wird dann das Weihnachtsoratorium 300 Jahre alt. Und was ist mit Matthäus-Passion und h-moll-Messe? Bei der „großen catholischen Messe“ entstanden Kyrie und Gloria 1733, das ist klar, vollendet wurde das Werk so um 1749. Aber im Ganzen aufgeführt wurde es zu Bachs Lebzeiten wahrscheinlich nie. Und bei der Matthäus-Passion gibt es 1727 (heute das bevorzugte Datum) und 1729 als mögliche Daten der Uraufführung. Beide Termine lassen sich aber nur über Hypothesen erklären. Sicher ist nur, dass 1736 die heute bekannte Version zum ersten Mal erklang. Denn da entstand auch die erhaltene handschriftliche Partitur in Reinschrift.

Kongenialer Bach-Gesang

In Speyer gab es zum Jubiläum der Johannes-Passion eine ganz besondere Aufführung der Dommusik, die, wie berichtet, in der Raumfahrthalle des Technik-Museums und mit einem choreographischen Anteil durch das Dance Theatre Heidelberg stattfand. Es war ja eigentlich zwei Konzerte, wobei von den beiden ausverkauften Aufführungen die gleiche große Wirkung ausging und am Nachmittag des Palmsonntags die Eindrücke vom Abend zuvor bestätigt wurden. Das ungewöhnliche Projekt war in jedem Fall gelungen und vermittelte den Besucherinnen und Besuchern gewiss einen bleibenden Eindruck von diesem Werk. 33 Jahre nach der Erstausstrahlung von Hugo Niebelings Film zur Johannes-Passion, der ja in der Hauptsache im Speyerer Dom gedreht wurde, wurde nun wieder in Speyer ein besonderer Akzent im Zugang zu dieser Vertonung der Leidensgeschichte gesetzt.

Im Unterschied zur Passion nach Matthäus ist die Johannes-Passion ja ein Werk, das über den Karfreitag hinausweist. Das hängt mit der Deutung der Leidensgeschichte durch den Evangelisten Johannes zusammen, in der Jesus auch im Moment der „größten Niedrigkeit“ als König und Sieger über den Tod erscheint. Bei Bach wird dies durch Eröffnungschor und Schlusschoral sowie durch die beiden Arien, die das kurze Rezitativ mit dem Bericht von Jesu’ Hinscheiden einrahmen, besonders verdeutlicht und unterstützt.

„Ja!“

Es war einer der besonders bewegenden Momente der Speyerer Aufführungen, dass gerade diese beiden Arien auf so kongeniale Weise musiziert wurden. Denn mit den Solisten Andreas Scholl bei „Es ist vollbracht“ und Klaus Mertens bei „Mein teurer Jesu, lass dich fragen“ war hier Bach-Gesang absoluten Spitzenklasse zu erleben. In der Arie für Bass mit eingefügten Choral „Jesu, der du warest tot, Lebest nun ohn’ Ende“, die ja wahrlich schon österlich ist, stellt die singende Seele unter anderem die Frage: „Bin ich vom Sterben drei gemacht?“ Und sie deutet das Neigen des Hauptes des Heilands am Kreuz als „Ja!“

Zwei Buchstaben, ein Ton. Wie das singend so gestaltet werden kann, dass darin die ganze eingeschlossene Theologie erfahrbar wird: Das war jetzt in Speyer zu erleben.

Solcher Eindrücke wegen ist es gut, sich mit Bachs Passionen immer wieder zu beschäftigen und sie zu hören.

Keisers Brockes-Passion

Nun gibt es auch viele andere Passionsmusiken – und es hätte in dieser Passionszeit auch andere im Zusammenhang mit einem runden Geburtstagsfeier gegeben. Zum Beispiel solche zum 350. Geburtstag von Reinhard Keiser. Der große Barockmeister komponierte nämlich nicht nur Opern (wie wir zuletzt wieder beim Winter in Schwetzingen erleben durften), sondern auch Kirchenmusik und darunter gewichtige zur Passion.

Die lange mit ihm verbundene Markus-Passion von 1702, die Bach schätzte, aufführte und die ein Vorbild für seine Matthäus-Passion wurde, stammt allerdings wohl nicht von Reinhard Keiser, sondern womöglich von dessen Vater Gottfried. Von Keiser aber ist die erste Vertonung des berühmten Textes „Der für die Sünde der Welt gemarterte und Sterbende Jesus“ von Barthold Heinrich Brockes, der Vorlage für zahlreiche Passionsoratorien war, auch von Händel oder Telemann. Keisers Vertonung ist hochdramatisch, intensiv und vielfältig im Ausdruck, zugleich schillernd in ihren Klangfarben: ein faszinierendes Meisterwerk dieses hochbedeutenden Komponisten der Barockzeit.

Der unbekannte Textdichter der Johannes-Passion von Bach hat ganz viele Verse von Brockes wortwörtlich oder wenig verändert übernommen. Wie der Titel sagt, geht es in der Nachdichtung der Passionsberichte der vier Evangelien durch Brockes mehr um den leidenden als den siegreichen Christus. Doch am Ende wendet sich auch hier die Musik Richtung Ostern. Beim „Choral der christlichen Kirche“ werden zwei Strophen des Chorals „Wenn mein Stündlein vorhanden ist“ von Nikolaus Herman gesungen. Das ist eigentlich ein Sterbelied, aber eines mit österlicher Zuversicht.

Ein Freudentanz

Reinhard Keiser vertont es 1712 im wiegenden 6/8-Takt gleichsam als Freudentanz – und bei Telemann in dessen Brockes-Passion 1716 treten hier strahlende Trompeten hinzu. Und dass das Lied zu Ostern gehört, belegt auch die Tatsache, dass es am Schluss der Osterkantate „Der Himmel lacht, die Erde jubiliert“ BWV 31 von Johann Sebastian Bach steht. Und zwar mit der 1575 in Bonn hinzugefügten letzten Strophe „So fahr ich hin zu Jesu Christ, mein Arm tu ich ausstrecken; so schlaf ich ein und ruhe fein, kein Mensch kann mich aufwecken als Jesus Christus, Gottes Sohn; der wird die Himmelstür auftun, uns führn zum ewgen Leben.“

Diese Kantate entstand schon 1715 in Weimar, sie ist aber vor 300 Jahren gleichsam das Folgestück zur Johannes-Passion gewesen, denn nach deren Erstaufführung am Karfreitag in der Nikolaikirche erklang „Der Himmel lacht, die Erde jubiliert“ am 9. April 1724 in den beiden Leipziger Hauptkirchen.

Johanneische Theologie

Der erwähnte Choral erklingt übrigens hier nicht nur als Chorsatz mit einer himmlisch hohen obligaten Stimme in der Trompete und der ersten Violine, sondern auch schon in der Sopranarie zuvor. Wie bei „Mein teurer Heiland“ in der Johannes-Passion verbindet Bach auch hier den Sologesang mit einem Choral und bezieht beide inhaltlich aufeinander. Der Sopran singt, umspielt von einer Oboe, den Text „Letzte Stunde, brich herein, Mir die Augen zuzudrücken! Lass mich Jesu Freudenschein Und sein helles Licht erblicken, Lass mich Engeln ähnlich sein!“ In den Violinen erklingt (hier ohne Gesang) die Choralmelodie. In seinem tiefgründigen Bach-Kommentar erklärt der Theologe und Bach-Forscher Martin Petzoldt überzeugend, wie der Arientext und die oben zitierte Choralstrophe inhaltlich miteinander verbunden sind.

Die Arie ist damit gleichsam das Gegenstück zu der ähnlich konzipierten Arie mit Choral aus der Johannes-Passion. Beide sind durchdrungen von johanneischer Theologie.

Wer die Bach-Kantate 31 demnächst live hören will: Am 6. April um 19 Uhr erklingt sie im nächsten Konzert des Zyklus „Vision.Bach“ der Internationalen Bachakademie Stuttgart in der Stadtkirche in Schorndorf. Dazu gibt es die Osterkantaten „Christ lag in Todesbanden“ und „Erfreut euch, ihr Herzen“. Es musiziert die Gaechinger Cantorey unter Hans-Christoph Rademann. Bei den Solisten gibt es ein Wiederhören mit Altus Alex Potter, der vor vier Wochen in Speyer mit der Jugendkantorei sang, und Matthias Winckler, der 2022 der Christus in der Matthäus-Passion war (www.bachakademie.de).