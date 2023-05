Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zur Eröffnung der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer erklingen am Samstag zwei Bach-Kantaten im Dom. Ihnen folgen am Sonntag in der nahen Dreifaltigkeitskirche zwei Sinfonien von Beethoven, die zweite und die siebente. In beiden Konzerten spielt das Originalklangensemble L’arpa festante, das regelmäßig mit der Dommusik musiziert.

L’arpa festante agiert natürlich auf alten Instrumenten bei der Musik vor 1750, aber eben auch bei der späterer Zeiten . Mendelssohns „Elias“ oder selbst „Ein deutsches