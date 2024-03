Am Wochenende gibt es in Speyer zwei Aufführungen der Johannes-Passion von Bach. Die Aufführung wird einen Zugang zum Werk schaffen, der auf die Frage abzielt, was es uns heute zu sagen hat.

Mit der Aufführung der Johannes-Passion von Bach am Samstag und Sonntag im Technik-Museum in Speyer geht die Dommusik ungewohnte Wege. Zur 300-Jahrfeier dieser Passion wird es eine Wiedergabe mit szenischem Anteil geben, mit Tanz. Das Spannende und Vielversprechende: Ivan Pérez will mit seinem Dance Theatre Heidelberg eine eigene Choreographie entwickeln, die sich abhebt von den bisherigen tänzerischen und szenischen Umsetzungen einer Bach-Passion, angefangen von John Neumeiers Version der Matthäus-Passion Anfang der 1980er-Jahre. Es wird sicher auch anders werden als bei den „Ritualisierungen“ des amerikanischen Theatergenies Peter Sellars mit den Berliner Philharmonikern, wo vor genau zehn Jahren in Berlin und Baden-Baden eine Johannes-Passion-Version entstand, und wo der Chor dann szenisch agierte. Mehr Gebet und Meditation als Theater sollte es nach Sellars Willen sein.

Die Sängerinnen und Sänger als Akteure: Das gab es in einer speziellen Version auch mit dem BR-Chor unter Peter Dijkstra 2015 in Nürnberg, wo gleichsam Menschen von heute sich intensiv mit der Passion und Bachs Musik dazu auseinandergesetzt haben. Die kommende Speyerer Aufführung wird mutmaßlich auch einen Zugang zu dem 300 Jahre alten Werk schaffen, der auf die Frage abzielt, was es uns heute zu sagen hat.

Kerngedanken über Tod und Erlösung

Robert Schumann hat ja die Johannes-Passion von Bach über die nach Matthäus gestellt und sie 1851 für eine Aufführung eingerichtet. In einem Brief schreibt er über das Werk den bemerkenswerten Satz „Käme doch über solche Sachen die Welt ins Klare“. Er könnte ganz prosaisch Fragen der Datierung gemeint haben, er hat aber womöglich doch in einer universellen philosophisch-theologischen Dimension damit beschworen, dass in Bachs Werk existenzielle Kerngedanken über Tod und Erlösung angesprochen und erfahrbar werden.

Bei der Probenarbeit im Großen Chorsaal im Haus der Kirchenmusik in Speyer: Der neu formierte KathedralJugendChor studiert die Chorsätze und Choräle von Bachs Johannes-Passion ein. Am Pult steht Domkapellmeister Markus Melchiori, der die beiden Aufführungen im Technik-Museum am Wochenende dirigiert. Am Klavier Domkantor Joachim Weller. Foto: Landry

Ein zweites herausragendes Moment der Speyerer Aufführungen ist die Besetzung. Mit dem neu formierten KathedralJugendChor Speyer singen junge Menschen den Chorpart und lassen sich so intensiv auf den biblischen Stoff und dessen Deutung ein. Festspielwürdig ist die Solistenbesetzung. Von Andreas Scholl, der die Alt-Arien singt, war an dieser Stelle schon die Rede. Auch durch seine Solo-Version ist Benedikt Kristjánsson mit dem Werk und dem Evangelisten-Part wohl so vertraut wie kein anderer Sänger unserer Tage. Am vergangenen Sonntag war der isländische Tenor der Evangelist in der Matthäus-Passion im Wiener Musikverein, einem der berühmtesten Konzertsäle der Welt. Und Klaus Mertens, längst Stammgast bei der Dommusik in Speyer, der diesmal Bassarien singt, ist seit Jahrzehnten eine absolute Bach-Institution. Er war jüngst in der Hamburger Elphi bei einem Konzert dabei, das sogar in den ARD-Tagesthemen erwähnt wurde: eine so von Bach nie komponierte Lukas-Passion, die allerdings aus Musik von Bach neu zusammengestellt wurde.

Info



Bachs Johannes-Passion ist am Samstag, 23. März, um 19 Uhr und am Palmsonntag, 24. März, um 16 Uhr in der Raumfahrthalle des Technik-Museums Speyer zu erleben. Es tanzen Mitglieder des Dance Theatre Heidelberg in Ivan Pérez’ Choreographie. Es singen Benedikt Kristjánsson, Evangelist, Markus Flaig, Christus, Magdalene Harer, Sopran, Andreas Scholl, Altus, Fabian Kelly, Tenor, Klaus Mertens, Bass, der KathedralJugendChor Speyer. Das Barockorchester „L’arpa festante“ spielt. Die Leitung hat Markus Melchiori. Tickets bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, auch in der Dom-Info Speyer.