Am Samstag, 12. Dezember, um 19 Uhr ist im Dom zu Speyer wieder „Halte.Punkt.Advent“, die Adventsandacht. Offiziant ist der neue Domvikar Maximilian Brandt. Es erklingt die Bach-Kantate „Bereitet die Wege, bereitet die Bahn“ BWV 132, die für die Adventszeit 1715 komponiert wurde. Dazu ist Bachs Präludium und Fuge A-Dur BWV 536 zu hören. Giorgia Cappello, Sopran, Alexandra Paulmichl, Alt, Sebastian Hübner, Tenor, und Leon Tchakachow, Bass, singen. Ein Ensemble des Heidelberger Kantatenorchesters spielt. Marah Heinrich musiziert an der Orgel. Die Leitung hat Joachim Weller. Am Sonntag, 13. Dezember, singt um 10 Uhr im Kapitelsamt die Capella Spirensis Hans Leo Hasslers Missa „Ecce quam bonum“.