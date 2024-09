Zwei Auffahrunfälle mit insgesamt fünf beteiligten Autos an der B9-Ausfahrt zur Dudenhofer Straße haben am Donnerstagnachmittag Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Wie die Beamten auf Anfrage mitteilen, staute es sich in der Ausfahrt, als zunächst gegen 15.12 Uhr der Fahrer eines Wagens seinem Vordermann aufgefahren sei und diesen wiederum auf den davor stehenden Wagen geschoben habe. Rund eineinhalb Stunden später habe es im Stau nach dem Unfall erneut zwischen zwei Autos gekracht. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Verletzt wurde niemand.