Ein 38 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Unfall auf der B9 bei Speyer in Fahrtrichtung Germersheim am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Beginn einer Leitplanke. Dadurch überschlug er sich mehrmals auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien und trug laut Polizei augenscheinlich nur leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte den 38-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. Am Auto entstand Totalschaden. Andere Verkehrsteilnehmer sind nach Angaben der Polizei nicht beeinträchtigt worden.