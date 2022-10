Ein 60-Jähriger ist mit seinem Mercedes Sprinter am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der B9 in Richtung Germersheim gefahren. Laut Polizei übersah er im Bereich Speyer dabei die baustellenbedingte Verengung der Fahrbahn auf nur noch einen Fahrstreifen. Der 60-Jährige überfuhr die dortigen Absperreinrichtung und versuchte anschließend auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte er laut den Beamten allerdings ein neben ihm fahrendes Auto und beschädigte dieses auf kompletter Fahrzeuglänge. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 9600 Euro. Die hinzugerufenen Streifenpolizisten trafen den 60-Jährigen sowie seinen 56-jährigen Unfallgegner auf der Rastanlage Tankhof bei Schwegenheim an und nahmen bei dem Verursacher Atemalkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,4 Promille. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 60-Jährigen ein, beschlagnahmten seinen Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme. Da sein Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erhoben die Beamten bei ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro.