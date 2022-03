Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat am Dienstag weitere Details zur geplanten Sperrung der B9 bei Speyer an den kommenden beiden Wochenenden bekannt gegeben: Statt wie zunächst verkündet, sollen die Sperrungen nun nicht schon jeweils Freitagsabends um 20 Uhr, sondern erst Freitagabends um 22 Uhr beginnen und dann jeweils bis Montagmorgen, 5 Uhr, andauern. Betroffen ist wie berichtet vom 25. bis 28 März der B9-Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen und dem Autobahnkreuz Speyer in Fahrtrichtung Norden. Im Zeitraum der Sanierungsarbeiten wird der Verkehr laut LBM großräumig über die B39 bis zum Kreuz Hockenheim und über die Autobahn 61 bis zum Kreuz Speyer umgeleitet.

Am zweiten Wochenende, Freitag, 1., bis Montag, 4. April, soll dann die Sanierung des Abschnittes zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Anschlussstelle Speyer/Dudenhofen unter Sperrung der Fahrtrichtung nach Süden erfolgen. In diesem Zeitraum wird der Verkehr laut LBM ebenfalls über die A61 (Autobahnkreuz Speyer) und die B39 (Autobahnkreuz Hockenheim) umgeleitet.