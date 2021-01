Einen Schaden in Höhe von circa 4500 Euro hat ein 47-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis bei einem Verkehrsunfall auf der B9 verursacht, bei dem er unverletzt blieb. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann am Samstagnachmittag die Bundesstraße von Speyer kommend in Richtung Ludwigshafen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Die Polizei vermutet, dass der Mann in einen Sekundenschlaf gefallen war. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann nach Alkohol roch. Er hatte tatsächlich Alkohol konsumiert und musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den 47-Jährigen erwartet ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Sein Führerschein wurde einbehalten. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail entgegen.