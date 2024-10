Weil er ersten Ermittlungen der Polizei zufolge in Sekundenschlaf fiel, ist ein 20-Jähriger am Samstagabend um 23.43 Uhr mit seinem Wagen auf der B9 rund 400 Meter vor der Anschlussstelle Dudenhofen mit der rechten Schutzplanke kollidiert. Der junge Mann war mit seiner 19-jährigen Beifahrern demnach in Richtung Germersheim unterwegs und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide seien unverletzt geblieben. Der Mann war offenbar berauscht unterwegs: Ein Drogenschnelltest reagierte laut Polizei positiv auf THC. Dem 20-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen worden, zudem habe er seinen Führerschein abgeben müssen. Ihn erwarte ein Strafverfahren. Sachschaden laut Polizeischätzung: rund 9000 Euro.