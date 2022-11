Verkehrseinschränkungen auf der B9, die zwischen Römerberg und Speyer auch schon mit gefährlichen Situationen verbunden waren, neigen sich dem Ende entgegen. Die Baustelle aus südlicher Richtung bis kurz vor Speyer-Süd soll in dieser Woche fertiggestellt werden. Das teilt Martin Schafft, Dienststellenleiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, auf Anfrage mit. Die Verkehrssicherung solle dann bis voraussichtlich Montag, 21. November, ebenfalls abgebaut sein und der Verkehr wieder normal fließen.

Deshalb werde in den letzten Tagen eine Problemstelle nicht mehr verändert, die mehrere RHEINPFALZ-Leser beklagen und die auch dem LBM bekannt ist: Die einspurige Verkehrsführung endet kurz vor der Anschlussstelle Speyer-Süd, wo auch Verkehr von der K27 aus Richtung Dudenhofen auf die B9 gelenkt wird. Wer von der B9 aus Süden kommend in Speyer-Süd abfahren will, muss teilweise relativ scharf nach rechts ziehen und die Spur mit den auffahrenden Fahrzeugen kreuzen. Der LBM habe die Verkehrssituation dort ständig beobachtet.

Schaffts Urteil: „Im Ergebnis hat durch das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme das Einfädeln insgesamt recht gut funktioniert.“ Alternativen seien im Vorfeld geprüft und verworfen worden. Wenn die Auffahrt von der K27 auf die B9 gesperrt worden wäre, hätte nach LBM-Einschätzung die Kreuzung Germersheimer Straße/Eisenbahnstraße in Berghausen vor dem Kollaps gestanden. Wenn die B9-Maßnahme fertig, packt der LBM laut Schafft das nächste Projekt bei Römerberg an: die Erneuerung der Fahrbahn und des Radwegs der K26 zwischen Harthausen und Heiligenstein unter Vollsperrung bis Jahresende.

