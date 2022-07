[aktualisiert, 17.30 Uhr]: Das Bild war dramatisch, die Verkehrsbehinderungen waren gering: Am Sonntag, 13.51 Uhr, hat sich auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Schifferstadt und Speyer-Rinkenbergerhof ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw der Marke Ford landete auf dem Dach. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim berichtet, verlor Zeugenaussagen zufolge eine 29-jährige Ludwigshafenerin ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. „Hierbei überschlug sich der Ford und kam im angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen“, so der Bericht. Die Fahrerin habe sich selbst aus dem Wagen befreien können und sei nur leicht verletzt worden. Am Auto sei Totalschaden entstanden. Neben der Polizei rückten der Rettungsdienst und die Feuerwehr Schifferstadt aus.