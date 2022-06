Ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist laut der Polizeiinspektion Speyer am Dienstagabend auf der B9-Abfahrt auf die A61 in Richtung Frankfurt entstanden. wie die Beamten mitteilen, war dort ein 19-Jähriger mit seinem Wagen samt Anhänger unterwegs. In der Kurve auf die A61 geriet der Anhänger demnach ins Schleudern und der 19-Jährige reagierte mit einem starken Bremsmanöver. Sein Wagen drehte sich daraufhin und kollidierte mit der Leitplanke. Der Anhänger kippte um und verlor seine Ladung. Die Polizei musste die Abfahrt auf die A61 nach eigenen Angaben kurzfristig sperren. Das beachteten jedoch nicht alle Autofahrer: Ein Fahrer fuhr demnach verbotswidrig auf die A61 auf, ein dahinterfahrender 62-Jähriger erkannte die Sperrung und wich nach links aus, wo er mit einem 72-jährigen Fahrer kollidierte. Den entstanden Sachschaden beziffern die Beamten mit 850 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher wurde durch Polizeikräfte gestoppt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Missachtens von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten eingeleitet.