Beamte der Speyerer Polizei haben am frühen Samstagmorgen einen alkoholisierten Autofahrer auf der B9 aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten beobachteten den Mann demnach, wie er gegen 3.30 Uhr auf Höhe Otterstadt leichtere Schlangenlinien fuhr und dann ruckartig auf die A61 abbog. Der 43-jährige Mann am Steuer habe stark nach Alkohol gerochen. Ein Alkoholtest bestätigte das: Der Mann war demnach mit 1,75 Promille unterwegs. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, so die Beamten. Sie nahmen den Fahrer deswegen mit zur Dienststelle und entnahmen ihm dort nach eigenen Angaben eine Blutprobe. Den Mann erwarte ein Strafverfahren wegen Trunkheit im Verkehr.