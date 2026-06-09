Auf der B39 bei Hanhofen galt bisher entlang der beiden Anschlussstellen Hanhofen-West und Hanhofen-Ost eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. Das hat sich nun geändert und auf den Abschnitten sind durchgehend 100 km/h erlaubt. Die Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung sei von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beim Rhein-Pfalz-Kreis nach Anregung durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer angeordnet worden, teilt der LBM auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Nach der Straßenverkehrsordnung müsse die angeordnete Beschilderung regelmäßig überprüft werden. „Da die B39 im Abschnitt Hanhofen richtlinienkonform ausgebaut ist, die beiden Anschlussstellen höhenfrei ausgebildet sind und über eigene Beschleunigungs- und Verzögerungsspuren verfügen sowie das Unfallaufkommen unauffällig ist, bestand keine Veranlassung mehr, die Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen“, erläutert der Landesbetrieb seine Entscheidung.