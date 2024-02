Die B39 auf Höhe des Speyerer Stadtteils Vogelgesang ist nach einem Unfall am Montagnachmittag gesperrt worden. Laut Polizei sind ein Auto und ein Lastwagen kollidiert. Auch ein weiterer Pkw ist beteiligt. Vor Ort ist von zwei Leichtverletzten die Rede und dass die Bergung des Lkw einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Der Verkehr wird durch die Paul-Egell-Straße im Speyerer Stadtgebiet geleitet, was sowohl dort wie auch auf der B39 ab der Rheinbrücke zu Behinderungen führt.