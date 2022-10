Weil das Traggerüst der im Bau befindlichen Fuß- und Radverkehrsbrücke am Priesterseminar abgebaut wird, muss die darunter liegende Bundesstraße 39 am kommenden Wochenende in der Nacht gesperrt werden. Wie die Stadt mitteilt, wird die B39 auf Höhe des Priesterseminars in der Nacht von Freitag, 14. Oktober, auf Samstag, 15. Oktober, von etwa 21 bis 5 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Der Autoverkehr in Richtung Heidelberg soll an der Anschlussstelle Speyer-Süd ausgeleitet, über die Landauer Straße, die Paul-Egell- und die Lindestraße sowie über die Karl-Leiling-Allee geführt und dann an der Anschlussstelle Speyer-Zentrum auf die B39 zurückgeführt werden. In der Paul-Egell-Straße gilt entlang der Umleitung ein Halteverbot. Die Abfahrtsrampe zum Closweg soll für Anwohner des Stadtteils Vogelgesang geöffnet bleiben. Lesen Sie auch: Neuer Zeitplan für Vogelgesang-Brücke