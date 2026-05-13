Die Aufbruchstimmung überlagert den Frust. Das war beim ASV Waldsee in der Rückrunde los. Warum ein wichtiger Mann das Highlight sausen lässt.

Der direkte Wiederaufstieg in die A-Klasse ist für den ASV Waldsee außer Reichweite. Dennoch blickt der Tabellendritte nicht nur enttäuscht auf die Saison zurück. Am Sonntag um 15 Uhr gastieren die Kickers Neuhofen zum Derby. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Abteilungsleiter Fußball, Jan Müller, wie die Planungen für die kommende Runde laufen, warum die Mannschaft in der Rückrunde etwas einbrach und weshalb diese Partie dennoch einen besonderen Reiz genießt.

Die Weichen für die kommende Saison seien bereits gestellt. „Die ersten Neuzugänge konnten fix gemacht werden und werden bald verkündet. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen“, verrät Müller (nicht). Auch auf der Trainerposition herrscht Klarheit: „Das Duo Eduard Fahrad und Basti Keller hat mir für ein weiteres Jahr zugesagt und wird weiterhin an der Linie stehen.“

Waldsee enttäuscht

Dass Waldsee den direkten Wiederaufstieg nicht schaffte, sorgt beim ASV durchaus für Frust. „Klar ist es irgendwo enttäuschend, unser Saisonziel verpasst zu haben. Das ist aber kein Grund, jetzt den Kopf hängen zu lassen“, betont Müller. Im Verein entwickle sich derzeit vieles positiv: „Bei uns tut sich gerade so viel. Daraus schöpfen wir Mut und Kraft, um das Projekt Aufstieg nächste Saison anzugehen.“

Als Grund für den kleinen Einbruch im Jahr 2026 – Waldsee verlor in der Hinrunde kein Spiel – sieht Müller vor allem die fehlende Konsequenz in engen Matches. „Ausschlaggebend waren die 50:50-Spiele, die wir in der Hinrunde noch für uns entscheiden konnten. In der Rückrunde blieb dann einfach immer öfter der letzte Erfolg vor dem Tor aus, und so haben wir wichtige Punkte liegen gelassen.“

ASV ein Team

Trotzdem zieht der Funktionär auch viel Positives aus der Saison. „Wir haben es geschafft, wieder als Mannschaft aufzutreten. Auf und neben dem Platz“, sagt Müller. Zudem sei es gelungen, Führungsspieler weiterzuentwickeln und: „Wir sind dabei, junge Spieler wie jetzt unsere U21 in die Aktivität zu ziehen.“

Zum Saisonabschluss wartet noch einmal ein echtes Highlight gegen Tabellenführer Kickers Neuhofen. Die Gäste reisen mit der Chance an, ihren Zwei-Punkte-Vorsprung an der Spitze ins Ziel zu bringen und einen großen Schritt Richtung Meisterschaft zu machen. Es herrscht also zusätzliche Brisanz.

Entsprechend motiviert geht Waldsee in die Partie.

Neuhofen stark

„Noch einmal Derby, noch einmal alles reinwerfen und uns bestmöglich verkaufen“, sagt Müller. „Ich denke, die Kickers haben diese Runde gezeigt, wie stark sie sind. Aber wir werden alles geben, um zu zeigen, dass es bei uns nichts geschenkt gibt.“ Gerade vor heimischer Kulisse wolle sich Waldsee noch einmal von der besten Seite präsentieren und den Favoriten ärgern.

Das Spiel selbst verfolgt der Abteilungsleiter allerdings aus der Ferne. „Ich selbst bin im Familienurlaub, werde im Ticker aber alles genau verfolgen.“ Müller in Richtung Umfeld: „Ich möchte mich vor allem bei unseren Fans bedanken, die uns die ganze Saison tatkräftig unterstützt haben, und bei den Offiziellen des Vereins, die ihr Bestes gegeben haben, damit wir eine geile Runde spielen konnten. Fußball lebt vom Ehrenamt, und ich bin unheimlich stolz, ein richtig starkes Team hier beim ASV zu haben.“